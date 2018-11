Diocesi: Roma, sabato 17 novembre oltre 2mila universitari in pellegrinaggio a Orvieto

Saranno più di duemila i giovani studenti che, sabato 17 novembre, raggiungeranno in pullman Orvieto per il XVI pellegrinaggio degli universitari e accoglienza delle matricole, organizzato dal Servizio cultura e università del Vicariato di Roma. Gli studenti partiranno alle 7.30 da cappellanie, collegi e parrocchie della Capitale e verso le 9.30 raggiungeranno Orvieto; dal parcheggio della stazione inizieranno il cammino verso piazza del Duomo.

Alle 10.30 è in programma la catechesi di mons. Andrea Lonardo, direttore del Servizio cultura e università del Vicariato di Roma, su “La facciata del duomo e la nostra storia” con l’approfondimento sulla parte anteriore della cattedrale di Santa Maria Assunta, iniziata alla fine del XIII secolo e terminata soltanto alla fine del XVI, decorata da una serie di mosaici, sculture e bassorilievi. Alle 11 l’ingresso in duomo, dove gli universitari avranno l’opportunità di accostarsi al sacramento della confessione e dedicare alcuni momenti alla preghiera personale. Alle 11.45, ancora un intervento di mons. Lonardo su “La vita universitaria e l’Eucarestia”. Un tema non casuale, si legge in una nota del Vicariato, visto che la cattedrale di Orvieto fu costruita proprio per dare degna collocazione al corporale legato al miracolo eucaristico di Bolsena. “Sarà un’occasione – assicura Lonardo – per aiutare gli studenti, che vivono quotidianamente i ritmi della vita universitaria, a comprendere il ruolo e il valore del giorno del Signore”.

Nel pomeriggio, i giovani si ritroveranno di nuovo in duomo, per partecipare alla celebrazione eucaristica che alle 15 sarà presieduta dal vescovo di Orvieto-Todi, mons. Benedetto Tuzia, già vescovo ausiliare della diocesi di Roma. Alle 17.30 la partenza per il ritorno nella Capitale.