Diocesi: Novara, sabato al via il primo dei cinque incontri del Seminario dei laici

Sabato 17 novembre si terrà il primo dei cinque incontri del Seminario dei laici, il percorso formativo presentato dal vescovo Franco Giulio Brambilla nella sua lettera pastorale “Lì mandò a due a due”. Una proposta per coltivare il senso di appartenenza alla chiesa come uno dei fondamenti del cammino di crescita nella fede di ciascun credente per mettere la comunità ecclesiale in “stato di formazione”. I cinque incontri si terranno in tre luoghi della diocesi: quello di sabato 17 novembre al Chiostro di Verbania, in Seminario a Novara e alla Casa Maria Candida di Armeno. Complessivamente vi prenderanno parte circa 300 persone.

“ I ‘temi di formazione’ – spiega il vescovo – non hanno di mira subito l’abilitazione a un ministero specifico, ma l’educazione al ‘sensus ecclesiae’ e l’assunzione della capacità di discernimento comunitario. Il programma avrà come suo punto focale la conoscenza e la personale esperienza dei luoghi essenziali dell’agire pastorale della chiesa e delle attenzioni all’umano e ai temi del tempo attuale”.