Diocesi: Lecce, stasera primo incontro-laboratorio di giornalismo

L’Ufficio delle comunicazioni sociali dell’arcidiocesi tra le varie attività programmate per l’anno pastorale ha organizzato anche tre incontri-laboratorio di formazione al giornalismo. Primo appuntamento stasera alle 18, nell’antico seminario di Piazza Duomo. Gli altri due incontri nel centro diocesi: il 30 gennaio e il 20 febbraio. “La comunicazione – spiega don Antonio Murrone, nuovo direttore dell’Ufficio diocesano – oltre ad essere una fondamentale risorsa sociale e un decisivo strumento culturale è anche e direi, soprattutto per chi vive la comunità ecclesiale, occasione decisiva di evangelizzazione. L’esperienza appena iniziata di Portalecce, il nuovo portale diocesano dell’informazione, ci dimostra che c’è tanta fame e sete di buone notizie e che anche i fatti di cronaca più tristi e drammatici possono diventare momenti di profonda riflessione alla luce del Vangelo”.

Oltre alla partecipazione dei collaboratori di Portalecce gli eventi sono aperti a tutte le persone sensibili ai temi inerenti la comunicazione. I relatori saranno giornalisti e tecnici del settore e a conclusione del corso un convegno con la presenza di rappresentanti del Pontificio Consiglio per le comunicazioni.

Stasera intervengono mons. Adolfo Putignano, già direttore dell’Ufficio diocesano e responsabile della formazione degli operatori parrocchiali della comunicazione e dei collaboratori di Portalecce, Gianfranco Lattante, capo della redazione leccese de La Gazzetta del Mezzogiorno, e Andrea Intermite, webmaster di Portalecce. Porterà i saluti dell’arcivescovo Michele Seccia assente perché impegnato a Roma per la Cei, il vicario generale mons. Flavio De Pascali.

“Questi incontri organizzati dall’Ufficio – conclude Murrone –, oltre ad offrire un supporto di tipo tecnico-professionale ai tantissimi giovani che dalle parrocchie si stanno avvicinando al mondo del giornalismo grazie al portale diocesano, saranno anche valide occasioni per conoscere ad approfondire il ruolo dei mezzi della comunicazione sociale secondo il magistero della Chiesa e di Papa Francesco in particolare. Saranno tappe di avvicinamento alla Giornata mondiale che nel 2019 sarà celebrata il 2 giugno e che a Lecce quest’anno stiamo programmando di vivere in un modo nuovo e originale”. Nel corso dell’anno pastorale sono stati previsti anche incontri di aggiornamento, nelle vicarie e nelle parrocchie della diocesi.