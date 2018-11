Diocesi: Caritas Perugia, venerdì un convegno su “Dignità e lavoro”

“Dignità e lavoro” è il titolo del convegno che la Caritas di Perugia-Città della Pieve organizza venerdì 16 novembre (ore 9-19), nella sala dei Notari del palazzo comunale dei Priori e nella sala San Francesco dell’arcivescovado. Il convegno nasce sulla scia del progetto lanciato dalla Chiesa di Perugia, dal titolo “SoSteniamo il lavoro”. Il progetto, finanziato dall’8xmille della Chiesa cattolica, proseguirà per altri due anni, coinvolgendo diverse realtà produttive del territorio e offrendo una prima opportunità occupazionale dignitosa a chi è in cerca di lavoro. Sono in aumento, infatti, i giovani e gli adulti che si rivolgono anche ai Centri di ascolto Caritas della diocesi per chiedere aiuto a trovare un lavoro. Al convegno, caratterizzato anche da nove workshop su temi specifici che coinvolgeranno 102 studenti dell’ultimo anno delle superiori ed universitari, interverranno complessivamente 135 persone. Ad incoraggiare quanti in Caritas hanno lavorato alla sua organizzazione è stato il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti, memore di quanto è emerso sul “rapporto giovani e lavoro” all’ultima Settimana sociale dei cattolici italiani tenutasi a Cagliari nell’ottobre 2017 e sui vari interventi di Papa Francesco, alla luce dell’Evangelii Gaudium. “Il convegno – afferma il card. Bassetti – darà il suo contributo riflessivo a quanti in Umbria e in Italia sono impegnati a sostenere non soltanto nuove forme di occupazione, soprattutto per i giovani, ma nuove occasioni di relazioni umane e professionali sia per i lavoratori che per gli imprenditori. In questo è un faro la Dottrina sociale della Chiesa”. Il convegno vedrà la partecipazione del card. Bassetti (il cui intervento concluderà i lavori), del sottosegretario al Lavoro Claudio Cominardi, del segretario Cisl Andrea Cuccello, del referente di Caritas italiana don Andrea La Regina, dell’economista Leonardo Becchetti e del direttore della Caritas di Perugia, diacono Giancarlo Pecetti. Interverranno anche due tirocinanti di “SoSteniamo il lavoro”. Modererà don Ivan Maffeis, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali e sottosegretario della Cei. Il pomeriggio sarà caratterizzato da un workshop e da una tavola rotonda a cui prenderanno parte mons. Paolo Giulietti, vescovo ausiliare di Perugia, il direttore della Caritas diocesana Giancarlo Pecetti e diversi rappresentanti del mondo economico e del lavoro in Umbria.