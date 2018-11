Diocesi: Caltanissetta, il 18 novembre incontro con musicisti e cantori impegnati nell’animazione delle celebrazioni nuziali

È in programma per domenica 18 novembre, alle 17 presso il seminario vescovile di Caltanissetta, il secondo incontro con i musicisti e i cantori che sono impegnati nell’animazione delle celebrazioni liturgiche nuziali. Ad organizzare l’iniziativa è l’Ufficio liturgico diocesano diretto da padre Luciano Calabrese, che già lo scorso anno aveva curato un primo momento formativo sul repertorio musicale dedicato alle azioni liturgiche.

“Alle mani e voci esperte dei musicisti, già preparate nel corso dei loro studi e della loro esperienza, l’Ufficio liturgico diocesano – si legge in una nota – vuole proporre un repertorio di brani che aiuti sia gli sposi che l’intera assemblea dei fedeli a partecipare bene alla santa liturgia”.

Il focus dell’incontro sarà quindi centrato sulle liturgie nuziali, “nel corso delle quali – prosegue la nota – l’esecuzione musicale assume un particolare rilievo, che può sostenere la tensione spirituale dell’evento, senza cedere ad effetti di facile spettacolarizzazione che potrebbero distrarre l’assemblea liturgica”.