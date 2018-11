Uruguay: mons. Fajardo (San José de Mayo) nuovo presidente della Conferenza episcopale

Mons. Arturo Fajardo, vescovo di San José de Mayo, 57 anni, è il nuovo presidente della Conferenza episcopale dell’Uruguay (Ceu). È stato eletto ieri dai vescovi riuniti in assemblea plenaria a Florida. Resterà in carica per il periodo 2019-2021. Nella stessa occasione i vescovi hanno eletto vicepresidente mons. Carlos Collazzi, vescovo di Mercedes, presidente uscente e attuale vicepresidente del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam). Segretario generale sarà mons. Milton Tróccoli, vescovo di Maldonado. Rinnovati anche i referenti delle varie Commissioni e aree pastorali.