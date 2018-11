Puglia: Forum, a Bari la prima Conferenza regionale sulla famiglia il 22 e il 23 novembre

“Si tratta di un’occasione unica per costruire dal basso, a partire dai contributi dei singoli e delle associazioni, il futuro dei pugliesi. Si potranno esporre criticità e problemi legati ai vari aspetti della vita familiare, ma soprattutto proporre soluzioni e buone prassi”. Così il Forum delle associazioni famigliari di Puglia presenta la prima Conferenza regionale sulla famiglia, che si terrà a Bari il 22 e il 23 novembre alla Fiera del Levante. La Conferenza, che si svilupperà attorno al tema “Le politiche a sostegno delle famiglie e la sfida della denatalità”, è stata organizzata dalla Regione Puglia su richiesta di Forum delle famiglie di Puglia, Cgil, Cisl, Uil, Commissioni di Pastorale familiare e del Lavoro della Conferenza episcopale pugliese e di oltre 40 associazioni. Dopo le relazioni introduttive, il lavoro della Conferenza si svilupperà attorno a quattro macroaree di discussione: “Il lavoro condizione fondamentale per la ripresa della natalità”; “Le famiglie: risorse sociali e educative”; “Proposte e prospettive per un fisco a sostegno delle famiglie”; “Famiglie e servizi di cura”. Alla Conferenza interverranno, tra gli altri, il presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, e Gianluigi De Palo, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari. Il lavoro della Conferenza è “un primo fondamentale step del percorso partecipato che porterà alla redazione del Piano regionale per la famiglia”, conclude il Forum pugliese.