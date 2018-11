Piccoli Comuni: Zanchini (Legambiente), “senza decreti attuativi si può fare poco”. Pella (Anci), “servono risorse aggiuntive”

“Senza i decreti attuativi i Piccoli Comuni possono fare molto poco, tra l’altro sono ferme anche le risorse”. Lo ha denunciato stamattina Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, in una conferenza stampa, in corso a Roma, per chiedere al premier Giuseppe Conto i decreti attuativi della legge 158/2017 sui Piccoli Comuni. “Il sindaco di un Piccolo Comune – ha sostenuto Roberto Pella, sindaco di Valdengo e vice presidente vicario nazionale di Anci – è una delle esperienze più belle, anche più di parlamentare. Oggi rivendichiamo l’attuazione dei decreti attuativi, ma soprattutto come Anci chiediamo di schierarci per chiedere risorse aggiuntive per i Piccoli Comuni”. Per Pella, “il Parlamento deve sostenere chi sta sui territori, rischiando anche in proprio”.