Piccoli Comuni: Uncem, già 200 sindaci hanno sottoscritto appello a Conte per approvazione decreti attuativi legge 158/2017

Sono già duecento i sindaci che hanno sottoscritto l’appello al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per sollecitare l’approvazione de decreti attuativi della legge sui piccoli Comuni (la 158 del 2017), appello promosso da Legambiente, Anci, Uncem e Associazione Borghi autentici e presentato oggi a Roma in occasione della conferenza organizzata presso la sala stampa della Camera dei deputati. Lo ricorda una nota, diffusa stasera dall’Uncem, che ricorda: “I piccoli borghi sono il 72% dei comuni d’Italia, la loro superficie copre il 55% del territorio nazionale e vi risiede il 17% della popolazione italiana (in media ci sono 64 abitanti per km). Roccaforti di identità e sapere, custodi del nostro patrimonio storico-artistico, naturale ed enogastronomico, sono anche luoghi di sperimentazione delle buone pratiche più innovative in fatto di energia, economia verde e riciclo dei rifiuti, laboratori di accoglienza e inclusione sociale”.