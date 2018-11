Musica: card. Tagle (Manila), “un corso di violino per i bambini di strada, io canto con loro”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Anch’io credo che la musica possa tirar fuori quello che è nobile e stupendo anche da cuori e memorie ferite”. Lo scrive il card. Luís Antonio G. Tagle, arcivescovo di Manila, nella prefazione del libro “I segreti della luce” di Francesco Lorenzi, fondatore della rock band “The Sun” (ed. Rizzoli), da oggi in libreria. Il porporato racconta che nell’arcidiocesi di Manila “abbiamo iniziato un corso di violino per bambini di strada che hanno sperimentato l’orrore della povertà e degli abusi”. “I nostri catechisti hanno formato una banda musicale per trasmettere valori a bambini e adolescenti attraverso le canzoni – racconta il card. Tagle –. Alcuni collaboratori pastorali, sia laici che religiosi, raccontano storie bibliche tramite la musica rap a giovani che vivono in comunità segnate dalla droga e da altre schiavitù. Ogni mese di dicembre invitiamo musicisti, ballerini e altri artisti a un concerto serale molto informale dove essi possono ‘suonare per il Signore’, aiutando a costruire una vera consapevolezza su alcune urgenze pastorali. Io canto con loro”.