Manovra: Tria (ministro Economia), “il tasso di crescita non si negozia”

“Il tasso di crescita non si negozia”. Con queste parole il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, smentisce voci e indiscrezioni apparse sui giornali secondo cui il tasso di crescita dell’Italia sia stato o sia oggetto di dibattito politico. In una nota diffusa poco fa dal ministero dell’Economia e delle Finanze si sottolinea che “le previsioni di crescita sono infatti il risultato di valutazione squisitamente tecnica. Per questo non possono diventare oggetto di negoziato alcuno dentro o fuori dal Governo”.