Libri: da oggi in libreria “I segreti della luce” di Lorenzi (The Sun). Card. Tagle, “pezzo musicale giocato su innumerevoli strumenti”

“Questo libro è veramente un pezzo musicale, composto da diverse note, accordi, ritmi, tonalità e giocato su innumerevoli strumenti. Ma non sono suoni asciutti, né punti di vista neutri”. Lo scrive il card. Luís Antonio G. Tagle, arcivescovo di Manila, nella prefazione del libro “I segreti della luce” (ed. Rizzoli) di Francesco Lorenzi, fondatore della rock band “The Sun”, da oggi in libreria. “Le componenti di questa musica – aggiunge il porporato – sono persone umane viventi che popolano la Bibbia, oppure i Padri della Chiesa, o ancora maestri spirituali, amici, professori, famigliari, contadini, studenti, artisti, santi, peccatori, sì, specialmente peccatori alle cui vite stonate Dio offre misericordia, riconciliazione e una nuova armonia”. Un libro che costituisce un “risposta” a quelle persone che “sono in cerca di una direzione spirituale o per un direttore spirituale”. “Le gemme della grande tradizione biblica e spirituale del cristianesimo vengono rese disponibili per noi mentre facciamo fronte alle manifestazioni contemporanee delle battaglie spirituali che hanno preso di mira l’umanità e la creazione dall’inizio dei tempi”.