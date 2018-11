Libri: da oggi in libreria “I segreti della luce” di Francesco Lorenzi (The Sun)

Esce oggi in libreria “I segreti della luce” (ed. Rizzoli) di Francesco Lorenzi, fondatore della rock band “The Sun”. “21 passi per la felicità” è il sottotitolo. La prefazione è dell’arcivescovo di Manila, il card. Luis Antonio Tagle. “Questo libro è un cammino fatto di 21 passi – lo presenta così l’autore –. Leggeri e profondi, intensi e pesanti, vivaci e riflessivi, talvolta duri, ma tutti sperimentati sulla mia pelle. In un cammino c’è sempre un punto di partenza. La partenza è risvegliarsi, così saranno i primi 7 passi: accorgersi che siamo vivi, ritrovare confidenza con noi stessi e con le sette note dell’armonia interiore ed esteriore”. Il secondo livello presentato dall’autore presuppone alcune domande: “Continuare nonostante la fatica? Combattere nonostante la paura di non farcela? Saranno i 7 scalini della battaglia interiore: la conoscenza del male, la consapevolezza della difesa, la scelta quotidiana verso un bene che ci libera”. La terza parte del cammino è legata alla “contemplazione della meta”: “la gioia del traguardo. La libertà del guerriero che ama. La comunione con Dio. Un itinerario lineare e graduale, ma anche un itinerario circolare, perché ogni incontro con Dio chiede poi di tornare alla vita, dal cielo alla terra e viceversa”. Tra le pagine, anche degli appunti in corsivo, “frutto di intensa preghiera, ascolto e dialogo interiore con Dio”. “Questi 21 passi sono un percorso per chi indaga un significato più profondo nella vita e per coloro che ancora si chiedono: Chi sono? Da dove vengo? Dove sono diretto?”.