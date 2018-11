Libia: Conte (premier), “dalla stabilizzazione ci aspettiamo una più facile regolazione dei flussi migratori”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

“Dalla stabilizzazione della Libia ci aspettiamo una più facile regolazione dei flussi migratori ma ci aspettiamo anche un più efficace contrasto alla minaccia terroristica e ai traffici illegali di esseri umani”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa con cui si è conclusa a Palermo la Conferenza per la Libia. “È ovvio – ha spiegato il premier rispondendo alle domande dei giornalisti – che ci aspettiamo che da una stabilizzazione ne possa derivare un benessere e quindi un miglioramento delle condizioni di vita politica, economica e anche sociale per tutti i libici e per tutti i cittadini che sono ospitati sul territorio della Libia”.