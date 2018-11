Libertà di stampa: Conte (premier), “non è, non è mai stata e non verrà messa in discussione”

“Questo governo è per la libertà di stampa. Non dovete assolutamente temere, non sarà mai posto in discussione un passaggio fondamentale, un principio fondamentale non solo nel nostro sistema democratico ma di qualsiasi sistema democratico”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, rispondendo ad una domanda dei giornalisti nel corso della conferenza stampa con cui si è conclusa a Palermo la Conferenza per la Libia. “Come voi molto spesso attaccate violentemente – ha aggiunto il premier -, delle volte può capitare che veniate attaccati altrettanto violentemente con qualche manifestazione lessicale che si può giudicare eccessiva. Ci sta, però, il principio fondamentale della libertà di stampa non è, non è mai stato e non verrà messo in discussione”.