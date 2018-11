Lavoro: Strasburgo, al via nel pomeriggio “Eza 2018”. L’incontro internazionale di studi delle Acli dedicato a mondo digitale e Industria 4.0

Si aprirà nel pomeriggio di oggi, martedì 13 novembre, a Strasburgo, “Eza 2018”, l’incontro internazionale di studi delle Acli dedicato al tema “Il mondo del lavoro digitale. Industria 4.0, nuove opportunità per i giovani”. Fino a giovedì 15 novembre, nel corso delle diverse sessioni si parlerà di nuove opportunità e nuove sfide dell’Economia 4.0, conciliazione lavoro-famiglia e pari opportunità, lavoro di cura in Europa, giovani e mondo del lavoro digitale ai tempi dell’Industria 4.0. Secondo Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli e presidente della Fai (Federazione internazionale Acli), “la quarta rivoluzione industriale sta cambiando l’identità dei lavoratori e sta lanciando nuove sfide, soprattutto per i giovani e le donne. Per questo è fondamentale rafforzare la dimensione sociale del lavoro, obiettivo che potremo raggiungere solo se ci poniamo in un’ottica europea”.