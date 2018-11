Fafce: in preparazione un manifesto per le elezioni europee. “Impegnarsi per la dignità della famiglia”

(Bruxelles) La Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce) si concentrerà sulle prossime elezioni, chiedendo ai candidati di impegnarsi a porre la dignità della famiglia al centro delle politiche europee. Lo farà con il lancio di un manifesto europeo che sarà proposto a tutti i candidati alle prossime elezioni. È quanto ha dichiarato il comitato direttivo del Fafce che nella sua recente riunione (6-7 novembre) ha anche rinnovato le proprie cariche per il prossimo triennio. Antoine Renard, che proviene dalle fila della Confederazione nazionale delle associazioni familiari cattoliche francesi Cnaf, è stato confermato presidente mentre nuovi sono i due vicepresidenti, Cornel Barbut (Associazione delle famiglie cattoliche Vladimir Ghika, Romania) e Vincenzo Bassi (Forum delle Associazioni familiari, Italia), così come il tesoriere Alfred Trendl (Katholischer Familienverband Österreich, Austria). Alla riunione del 6-7 novembre hanno partecipato per la prima volta un membro della Slovenia, l’istituto Iskreni, mentre la Federazione italiana delle scuole Materne (Fism) è diventata membro a pieno titolo del Fafce.