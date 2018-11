Diocesi: Caltanissetta, da mons. Russotto solidarietà al Comitato del Vallone per il diritto alla viabilità

Mons. Mario Russotto

Il vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto, esprime la sua piena solidarietà con il movimento dei cittadini del Comitato viabilità negata nel Vallone, che hanno deciso di indire una manifestazione pubblica per venerdì 16 novembre, per chiedere con forza e determinazione il ripristino di condizioni di civiltà elementare sulle strade che assicurano i collegamenti tra Mussomeli e gli altri Comuni della zona nord della provincia ed il resto del mondo. Ne dà notizia la diocesi nissena in una nota nella quale si ricorda che “sin dal suo insediamento alla guida della diocesi, mons. Russotto ha levato alta la sua voce per segnalare le condizioni insostenibili del sistema comunicativo del Vallone, fonte di isolamento, pericoli per l’incolumità delle persone, disagi economici ed esistenziali, dispendio di risorse e di energie per le centinaia di pendolari, che si aggiungono al viaggio cui sono costretti quotidianamente per raggiungere i luoghi di lavoro”.

“Una società in cui è difficile muoversi, comunicare tra territori e comunità diverse, separati da pochi chilometri che diventano abissi di distanza insormontabile, è una società – si sottolinea nella nota – in cui si spegne anche la speranza della possibilità di uno sviluppo economico e civile”.

“Tutta la Chiesa diocesana – conclude la nota – è al fianco dei cittadini nella protesta e nell’attenzione vigile rispetto alle responsabilità delle autorità competenti, nazionali, regionali e locali, senza sconti né eccezioni, e nel richiamarle ad essere immediatamente operative per offrire soluzioni a breve, medio e lungo termine ad un problema fondamentale per il rispetto della dignità e della libertà dei cittadini, in uno Stato che vuole ancora definirsi democratico, pienamente inserito, e non soltanto a parole, nella civiltà europea”.