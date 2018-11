Arte: Assisi, sabato presentazione del restauro tela “San Francesco con angeli riceve le stimmate”, regalato nel 1696 da Cosimo III de’ Medici

Venne donata alla basilica di san Francesco nel 1696 da Cosimo III de’ Medici e raffigura il poverello d’Assisi, circondato dagli angeli, mentre riceve le stimmate. La tela, opera di Giuseppe Nicola Nasini (1695), è stata recentemente restaurata e verrà presentata ufficialmente al pubblico sabato prossimo, alle 15.30, nel Salone papale del Sacro convento. A riportare all’originale splendore il dipinto “San Francesco con angeli riceve le stimmate” sono stati i tecnici del Laboratorio di restauro della Liguria. La regione, che ha offerto l’olio per la lampada votiva di San Francesco il 4 ottobre 2017, aveva accolto ben volentieri l’impegno di provvedere al restauro della tela dell’artista toscano. Sabato prossimo, in occasione della presentazione del restauro, verranno mostrate le novità riguardanti l’opera e la sua committenza con il supporto di documentazione inedita, proveniente da Assisi e da Firenze. La presentazione della tela sarà accompagnata dalle parole del custode del Sacro convento, padre Mauro Gambetti, e dalle note del coro della cappella musicale della basilica, diretto da padre Giuseppe Magrino. In programma anche una visita guidata al Museo del tesoro del Sacro convento.