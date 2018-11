Parlamento Ue: Angela Merkel domani a Strasburgo. Tajani, “miglior antidoto al populismo è produrre risultati”

Strasburgo: una veduta dell'emiciclo dell'Europarlamento

(Strasburgo) “La partecipazione della cancelliera Merkel al dibattito sul futuro dell’Europa giunge in un momento cruciale. I nostri cittadini chiedono un’Europa più efficace, in grado di rispondere alle loro preoccupazioni. Insieme dobbiamo cambiare la nostra Unione”. Lo dichiara il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, alla vigilia del dibattito sul futuro dell’integrazione comunitaria fra gli eurodeputati e Angela Merkel che si terrà domani pomeriggio nell’emiciclo di Strasburgo. “Abbiamo bisogno di un’Europa più politica, che guardi al futuro con una visione chiara”. Tajani aggiunge: “Il miglior antidoto al populismo è quello di ottenere risultati: dalla riforma del sistema di asilo al rafforzamento del controllo delle frontiere, a investire di più in Africa”, oltre a “creare posti di lavoro e combattere il cambiamento climatico”. La sessione plenaria prende avvio oggi alle 17: fra i temi in discussione questa settimana il bilancio pluriennale dell’Ue 2021-2017, il controllo sull’esportazioni delle armi, le energie rinnovabili, maggiori garanzie per le minoranze in Europa.