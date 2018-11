Natuzza Evolo: diocesi Mileto, nulla osta da Congregazione Cause Santi per avvio causa beatificazione

Natuzza Evolo

La Congregazione delle Cause dei Santi, sentiti gli uffici competenti, ha dato il nulla osta dando il parere favorevole per aprire la causa di beatificazione della mistica Natuzza Evolo. A darne l’annuncio ieri il vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Luigi Renzo, ai fedeli convenuti a Paravati (Vibo Valentia), dove ha celebrato la messa in occasione dell’anniversario dell’arrivo della Effige del Cuore Immacolato di Madre Rifugio delle Anime, con la tradizionale riunione mariana nei luoghi che hanno accompagnato la vita e la missione spirituale di Natuzza Evolo.

“Una bella notizia”, l’ha definita mons. Renzo. Postulatore della causa di beatificazione è don Enzo Gabrieli, del clero di Cosenza-Bisignano.