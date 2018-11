Movimenti: Rns, da oggi ad Assisi il Ritiro nazionale per sacerdoti, religiosi e diaconi

“…E si prese cura di lui (Lc 10, 34). Il sacerdote, come Gesù, al servizio della liberazione e della guarigione”: è il tema scelto per il Ritiro nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo per sacerdoti, religiosi e diaconi che si svolgerà ad Assisi (Pg) da oggi 12 a sabato 17 novembre presso la Domus Pacis a Santa Maria degli Angeli. Relatore principale dell’evento, cui sono attesi 200 sacerdoti, sarà mons. Enrico Dal Covolo, patrologo e scrittore, già rettore della Pontificia Università Lateranense. Durante i lavori i partecipanti si divideranno in due gruppi, per due distinti itinerari spirituali: il seminario di vita nuova, per la preghiera di effusione dello Spirito, e il seminario di vita carismatica, per l’approfondimento dei doni dello Spirito. Il programma si aprirà con la messa presieduta da don Guido Maria Pietrogrande, consigliere spirituale nazionale di RnS. Tra gli interventi in programma anche quelli di Mario Landi, coordinatore nazionale di RnS, di Marcella Reni, membro del Comitato nazionale di servizio per l’area carismatica, di don Fulvio Bresciani, consigliere spirituale dell’Emilia Romagna, di don Fulvio Di Fulvio, assistente spirituale del Ministero d’intercessione. Venerdì 16 novembre mons. Domenico Sorrentino, arcivescovo-vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, celebrerà una messa in cattedrale. A seguire la Festa di fraternità organizzata dai coordinatori regionali di RnS in onore dei sacerdoti presenti, con le testimonianze finali.