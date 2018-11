Libertà di stampa: Fico, “uscire fuori dallo scontro costante, c’è bisogno di una cultura generale dell’indipendenza”

“C’è la Costituzione, la libertà di stampa è tutelata e sarà tutelata fino alla fine, ma negli ultimi trenta anni è mancata una cultura generale dell’indipendenza ed è un tema che va affrontato perché la stampa influenza la politica e i politici influenzano i giornalisti”. Lo ha affermato il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, a margine di un appuntamento a cui ha partecipato a Napoli. “Abbiamo bisogno come Paese di una cultura generale dell’indipendenza, di uscire fuori dallo scontro costante da parte di tutti. Bisogna riuscire ad avere un altro tipo di dialogo, e questo vale per tutti gli attori coinvolti”. Per il presidente della Camera, “ci vuole un pensiero totalmente riformulato, anche rispetto alla stampa, all’atteggiamento che tutti devono tenere”.