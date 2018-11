Giovani: Snpg (Cei), dal 19 al 22 novembre a Udine il 24° seminario “Con il passo giusto” per incaricati a livello diocesano e regionale

Dal 19 al 22 novembre 2018 a Udine si terrà il 24° seminario “Con il passo giusto” per i nuovi incaricati di pastorale giovanile a livello diocesano e regionale nominati negli ultimi due anni. Con loro anche gli incaricati nazionali delle aggregazioni laicali, congregazioni religiose e di associazioni e movimenti. Lo rende noto oggi il Servizio nazionale per la pastorale giovanile (Snpg). “Il percorso – spiegano gli organizzatori – è pensato per condividere le motivazioni ed i percorsi possibili del nuovo servizio nonché le difficoltà che si possono incontrare. Sarà soprattutto l’occasione di conoscersi e condividere il cammino della Chiesa italiana”. In apertura dei lavori la messa presieduta da mons. Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo di Udine, seguiranno laboratori e interventi sulla figura del responsabile di pastorale giovanile diocesana, sulle età della vita e le sue attenzioni, sulla progettazione pastorale, le attività e i linguaggi. Non mancherà una riflessione sul Sinodo dei giovani, appena concluso, e sulla formazione degli operatori pastorali.