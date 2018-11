Formazione: Univ. Cattolica, Policlinico Gemelli e Jefferson University, “doppia laurea” per gli studenti di Medicina e collaborazione nella ricerca clinica

Doppia laurea o double degree in Medicina e Chirurgia riconosciuta nei Paesi Ue e negli Usa. Questa prima esperienza italiana è uno dei frutti dell’accordo siglato tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’università statunitense Jefferson, con sede a Filadelfia. Tale accordo, che dà il via ad attività di formazione medica e programmi di ricerca congiunti, è stato firmato ieri a Roma tra il rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli, il preside del Jefferson Medical College Mark Tykocinski e il presidente e amministratore delegato di Jefferson e Jefferson Health Stephen Klasko. L’accordo fa seguito al Memorandum di intesa, che ne fissava le basi, siglato oltre un anno fa tra i rappresentanti delle due istituzioni universitarie e il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Giovanni Raimondi. Presente alla firma dell’accordo anche il preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, Rocco Bellantone.

Con questo accordo sarà sviluppato e implementato un programma di studio chiamato “Jefferson/Ucsc ’3plus3’ Program”. Grazie a questa intesa i due Atenei attiveranno, oltre al Doppio titolo, uno scambio di studenti dei rispettivi corsi di laurea in Medicina e chirurgia per esperienze cliniche della durata di un mese (Clinical Rotation) o per periodi di ricerca fino a due mesi (Research Rotation).

Di fatto, si tratta dell’opportunità di conseguire una doppia laurea o double degree che apre a possibilità professionali sia nei due Paesi sia, in generale, in molti altri Paesi europei e non; è la prima esperienza di questo tipo in Italia e, in prospettiva, è un passo importante verso il passaporto mondiale del medico di cui si sente tanto l’esigenza.

Il secondo pilastro dell’accordo riguarda l’attività di ricerca e prevede l’elaborazione di un programma di ricerca congiunto tra i due Atenei e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs.