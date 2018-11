Don Primo Mazzolari: Missione permanente Santa Sede presso Unesco e diocesi Cremona, a Parigi il 29 novembre convegno internazionale

(Foto: Archivio Fondazione Mazzolari)

“Il messaggio e l’azione di pace di don Primo Mazzolari”. Sotto il patrocinio dell’Unesco e in collaborazione con la Fondazione “Don Primo Mazzolari”, la Missione permanente della Santa Sede presso l’Unesco e la diocesi di Cremona organizzano un convegno internazionale su “don Primo Mazzolari, prete cattolico, grande figura del cattolicesimo italiano della prima metà del XX secolo, resistente, fondatore della rivista ‘Adesso”. Contemporaneo di Emmanuel Mounier (1905-1950), filosofo e fondatore del personalismo comunitario. Visionario d’avanguardia, don Primo Mazzolari fu un precursore del modello di rapporto Chiesa-mondo espresso dal Concilio Vaticano II nella Costituzione pastorale ‘Gaudium et spes’ – si legge in una nota -. Egli agì a favore di un pensiero sociale, vicino ai poveri e ai valori della pace, che accompagna l’Unesco nel suo obiettivo di costruire la pace nello spirito degli uomini e delle donne di oggi”. L’appuntamento è il 29 novembre a Parigi. Interverranno il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, mons. Francesco Follo, osservatore permanente della Santa Sede presso l’Unesco, mons. Antonio Napolioni, vescovo di Cremona, Xing Qu, direttore generale aggiunto dell’Unesco, Guy Coq, presidente onorario dell’associazione “Amis d’Emmanuel Mounier”, Mariangela Maraviglia, membro del comitato scientifico della Fondazione “Don Primo Mazzolari, don Bruno Bignami, presidente della Fondazione “Don Primo Mazzolari”. Info: https://www.assau.org/la-mission-d-observation.