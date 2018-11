Diocesi: Trani, 25° anniversario della mensa dei poveri

“Questo momento sarà dedicato non solo ai fratelli più poveri, ma anche ai tantissimi volontari che, nel silenzio, tutti i giorni dell’anno, compresi domenica e festività varie, offrono il loro tempo accogliendo, ascoltando e sostenendo coloro che bussano alla porta della Caritas”. È quanto scrive don Raffaele Sarno, direttore della Caritas della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, in occasione del 25° anniversario della mensa dei poveri di Trani, “segno concreto della prossimità agli ultimi del mondo, tanto amati dal Cristo e spesso ignorati dal mondo”, e della 2ª Giornata mondale dei poveri indetta da Papa Francesco. Per l’occasione, venerdì 16 novembre (19.30 – parrocchia San Giuseppe di Trani), interverranno don Tonio dell’Olio, presidente della Pro Civitate Christiana, e l’arcivescovo Leonardo D’Ascenzo. Durante la serata sarà inaugurato un murales, eseguito nei locali della mensa dagli studenti del Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi” di Corato, e verrà presentata la Carta dei Servizi della Caritas diocesana. Sabato 17 novembre, in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Aldo Moro” di Trani, pranzo per i bisognosi all’interno della stessa chiesa di San Giuseppe, dove domenica 18 novembre, l’arcivescovo D’Ascenzo presiederà, alle 11.30, la celebrazione eucaristica.