Diocesi: Città di Castello, domani festa per i patroni Florido ed Amanzio. Al termine della celebrazione presieduta dal card. Bagnasco la consegna della Lettera alla diocesi

La diocesi di Città di Castello si prepara a vivere la festa dei santi patroni, Florido ed Amanzio. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 novembre, alle 18 in duomo saranno celebrati i primi vespri solenni e la messa della vigilia della festa dei patroni. In serata, alle 21, la veglia di preghiera promossa dalla pastorale giovanile durante la quale il seminarista Filippo Chiarioni sarà ammesso tra i candidati all’ordine sacro.

Domani, martedì 13, saranno celebrate in cattedrale le messe ogni ora dalle 8 alle 12. Alle 17.30, sempre in cattedrale, verranno recitati i vespri a cui seguirà la celebrazione eucaristica presieduta dal card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova. Nell’occasione verrà dichiarata chiusa la visita pastorale di mons. Domenico Cancian alla diocesi. Il vescovo, al termine della celebrazione, consegnerà la Lettera alla diocesi intitolata “Io sono con voi tutti i giorni”.