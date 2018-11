Volontariato: Società San Vincenzo De Paoli, convegni a Pordenone, Torino e Caltagirone

A pochi giorni dalla conclusione del Convegno nazionale che ha coinvolto 750 soci ad Assisi, la Società di San Vincenzo De Paoli torna a riunirsi in tre città, dal nord al sud Italia: Pordenone, Torino e Caltagirone. “I frutti del Convegno – dichiara il presidente nazionale Antonio Gianfico – li stiamo iniziando a cogliere proprio adesso, perché a distanza di pochi giorni torniamo a riunirci in punti diversi d’Italia per condividere con tutti i soci, volontari ed amici che ci seguono proprio quel percorso che abbiamo costruito insieme negli ultimi due anni e che abbiamo consolidato ad Assisi”. Proprio il presidente Gianfico oggi e domani incontrerà i volontari del Consiglio centrale di Pordenone, le autorità civili ed i rappresentanti delle principali associazioni che operano in Friuli Venezia Giulia. Monica Galdo, membro della giunta esecutiva della Federazione nazionale Società di San Vincenzo De Paoli, è invece a Caltagirone per confrontarsi sulle “Sfide e prospettive del volontariato”. Domenica 11 novembre a riunirsi saranno i Vincenziani di Piemonte e Valle d’Aosta che si incontreranno all’Assemblea interregionale, nella Villa Lascaris a Pianezza (Torino). Un’assemblea per sviluppare proposte su “giovani e minori” per affrontare i problemi del disagio giovanile e su come coinvolgere di più i giovani nel volontariato.