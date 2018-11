Suore Francescane del Signore: suor Priscilla Dutra Moreira eletta madre generale

È stata eletta a maggioranza assoluta madre generale della Congregazione delle Suore Francescane del Signore suor Priscilla Dutra Moreira, brasiliana. L’annuncio è stato dato dalla diocesi di Caltanissetta. Il tredicesimo capitolo generale della congregazione è in corso, infatti, nel centro di spiritualità San Francesco a Iuculia (Caltanissetta). La nuova madre generale resterà in carica per il sessennio 2018-2024. Domani proseguiranno i lavori capitolari con l’elezione della vicaria generale e delle consigliere. “Alla reverenda neo eletta madre generale gli auguri di tutta la diocesi e del vescovo per questa nuova svolta data alla Congregazione delle Suore Francescane del Signore – si legge in una nota -, che dopo 133 anni eleggono per la prima volta una non italiana a madre generale”.