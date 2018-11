Spagna: vescovi organizzano giornata formativa per operatori e volontari dei Centri di orientamento familiare

La Sottocommissione episcopale per la famiglia e la difesa della vita della Conferenza episcopale spagnola, dipendente dalla Commissione episcopale per l’apostolato secolare, organizza un corso di formazione per professionisti e volontari dei Centri d’orientamento familiare (Cof’s). Il corso si terrà a Madrid, nell’Università Francisco De Vitoria, il 19 gennaio 2019, con l’obiettivo, si legge in una nota dell’Episcopato spagnolo, “di costruire un contesto che possa guidare il compito dei Centri di orientamento familiare, tenendo in conto la fede, l’orientamento e la terapia”. La giornata intende avviare una serie di incontri annuali, destinati a diventare dei momenti formativi per professionisti e volontari. In questa prima giornata si affronteranno temi come la dimensione spirituale e di evangelizzazione dell’orientamento familiare, i principi, le funzioni e il profilo di tale orientamento, i vincoli e i limiti dell’intervento psicologico e terapeutico.