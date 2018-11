Sinodo 2018: Redentoristi, riunita a Roma la Commissione della Pastorale giovanile

A pochi giorni dalla conclusione del Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani si è riunita a Roma la Commissione generale della pastorale giovanile e vocazionale redentorista. Hanno partecipato i rappresentanti dei cinque continenti: Europa (Paolo Drobot), Africa e Madagascar (Christian Klú), America del Nord (Matthew Allman, Santo Arrigo), America del Sud e Centrale (Fabio Pascual), Asia e Oceania (Peter Balaswamy). Assieme ai membri del Governo generale hanno cercato di trovare “il modo di continuare il cammino indicato dal Sinodo”. Il padre generale, p. Michael Brehl, uno dei padri sinodali, ha invitato ad “ascoltare i giovani per conoscere la loro vita, interpretare la loro vita alla lue della Parola di Dio, invitare i giovani alla decisione di seguire Cristo”. “Tre passi necessari nel cammino della crescita nella fede e del discernimento vocazionale”. La commissione ha deciso di aggiornare le “Linee generali della Pastorale giovanile e vocazionale redentorista” alla luce delle indicazioni del Sinodo e dell’ultimo Capitolo generale. “I redentori sono convinti che è necessario uscire verso i giovani per accompagnarli nella ricerca del senso della vita della vocazione. La commissione ha affermato anche che la pastorale giovanile effettiva è possibile solamente a partire dalla prospettiva del lavoro insieme con i giovani e non solamente per i giovani”. La prossima tappa del lavoro della Commissione sarà una esperienza di un progetto con i giovani, cioè la Giornata mondiale alfonsiana, che si svolgerà a Panamá durante Giornata mondiale della Gioventù, nel gennaio 2019.