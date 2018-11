Salesiani: Catania, il 12 novembre la presentazione del progetto per minori in condizioni di disagio

Si svolgerà lunedì 12 novembre, a Catania, la presentazione del progetto “Un’opportunità educativa per essere migliori”, rivolto ai minori in condizioni di disagio dei quartieri San Cristoforo e Picanello. Capofila dell’iniziativa i Salesiani affiancati da una decina di partner sul territorio grazie ad un finanziamento di circa 800mila euro fino al 2020. L’appuntamento è per le 10.30 all’Istituto Salesiano San Francesco di Sales. Interverranno l’assessore ai Servizi sociali e alle politiche per la Famiglia, Giuseppe Lombardo, il vicario dei Salesiani di Sicilia, don Giovanni D’Andrea, la responsabile della progettazione, Letizia Scandurra, assieme a un referente dei Servizi sociali del Comune di Catania.