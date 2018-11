Medio Oriente: Torino, il 12 novembre un convegno sulle minoranze con il card. Sako

“La fine del Medio Oriente e il destino delle minoranze” è il titolo del convegno internazionale organizzato lunedì 12 novembre, alle 17.30, a Torino, dal Centro Peirone dell’arcidiocesi, in collaborazione con Aiuto alla Chiesa che Soffre, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per i Diritti umani. L’evento si terrà presso l’aula magna della Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale. Dopo i saluti iniziali di Augusto Negri, direttore del Centro Peirone, e di Alessandro Monteduro, direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre, interverranno: il card. Louis Rafael Sako, patriarca di Babilonia dei Caldei, Salvatore Pedulla, senior political affairs officer presso l’ufficio dell’Inviato speciale Onu per la Siria- Ginevra, Samir Barhoum, direttore del Jordan Times-Amman, Michel Touma, direttore de L’Orient-Le jour– Beirut, Lucio Caracciolo, direttore di Limes. “Un’occasione per approfondire un tema quanto mai attuale e focalizzare l’attenzione sul dramma dei cristiani che anche a causa delle persecuzioni in odio alla fede hanno abbandonato e continuano ad abbandonare numerosi il Medio Oriente”, si legge in una nota. Al convegno seguirà, alle 21, a Palazzo Barolo, una cena d’onore per beneficienza. Il ricavato sarà destinato alle popolazioni cristiane fuggite dalla Piana di Ninive (Iraq), che devono ricostruire i loro villaggi distrutti dall’Isis.