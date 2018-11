Medici con l’Africa Cuamm: nati 117.541 bambini in Africa con un parto sicuro

Sono 117.541 i bambini nati in Africa con un parto sicuro grazie al programma “Prima le mamme e i bambini. 1.000 di questi giorni”. Lo ha annunciato Medici con l’Africa Cuamm durante il meeting annuale, stamani, a Bologna. L’obiettivo annunciato è quello di riuscire a garantire 320.000 parti assistiti e di seguire nella crescita 60.000 bambini contro la malnutrizione in 5 anni. Tra le altre novità annunciate durante l’iniziativa dell’ong, la formazione di 1.000 operatori, tra autisti, paramedici e operatori della centrale operativa nell’ambito del progetto Nems (National Emergency Medical Service) per le emergenze sanitarie della Sierra Leone. Da Antonio Cammisecra, Ceo di Enel Green Power, invece è stata assicurata la donazione al Cuamm di un impianto fotovoltaico con pannelli solari per garantire energia in modo continuativo all’ospedale di Wolisso (Etiopia), che deve essere operativo sia di giorno che di notte.