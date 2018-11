Letteratura: Roma, al via questo pomeriggio al Gesù gli incontri “Essere un pellegrino” con Silvia Schiavoni

Prende il via questo pomeriggio a Roma, presso la chiesa del Gesù, il ciclo di incontri dedicati alla letteratura che da cinque anni la rettoria della chiesa propone al pubblico. L’iniziativa è stata avviata dal precedente rettore, p. Daniele Libanori, nominato un anno fa da Papa Francesco vescovo ausiliare di Roma, ed è sostenuta dall’attuale, p. Vincenzo D’Adamo. “Essere un pellegrino. Il viaggio in letteratura” il titolo dell’edizione 2018 – 2019 nel corso della quale Silvia Fanfani Schiavoni, letterata e musicista, legge e commenta ogni secondo sabato del mese – otto appuntamenti da novembre a giugno – pagine della letteratura mondiale, classica e contemporanea, evidenziando la dimensione orante che è presente in ogni grande espressione letteraria. Appuntamento nella sala in via degli Astalli 17, alle ore 17, con la lettura e il commento di “La meravigliosa avventura di Cabeza de Vaca”, di Haniel Long, poeta e scrittore statunitense della prima metà del Novecento. I prossimi incontri si terranno l’8 dicembre, il 12 gennaio, il 9 febbraio, il 9 marzo, il 13 aprile, l’11 maggio e l’8 giugno. Info: www.chiesadelgesu.org