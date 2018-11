Diocesi: Prato, dal 12 novembre riparte “Giovani in preghiera”

“Tanti nomi, un solo volto” è il tema del nuovo ciclo dell’iniziativa “Giovani in preghiera”, promosso dalla Pastorale giovanile della diocesi di Prato. Sei appuntamenti, da novembre a maggio, per “conoscere, approfondire e meditare Cristo e il suo annuncio di salvezza”. La formula delle serate è quella conosciuta nelle altre edizioni: preghiera, intervento di un predicatore, che cambia ogni volta, adorazione eucaristica. Si comincia lunedì 12 novembre, alle 21.15, nella chiesa dell’Ascensione al Pino. Interverrà don Cristiano D’Angelo, parroco di Bonistallo e direttore dell’ufficio catechistico della diocesi di Pistoia, per parlare de “Il Maestro Salvatore”. Nel secondo incontro, lunedì 10 dicembre, a San Pietro a Mezzana si parlerà de “L’Emmanuele”. Predicatore sarà fra’ Simone Frosali, frate minore che in passato ha fatto parte della comunità Maria Madre dell’Incontro oggi alla guida della parrocchia del Pino. Le altre date in calendario sono il 14 gennaio 2019 (San Bartolomeo a Coiano), 11 febbraio (San Martino a Vergaio), 11 marzo (San Pietro a Grignano) e 6 maggio (Sant’Agostino). Nel mese di aprile, venerdì 12, la tradizionale Via Crucis dei giovani.