Diocesi: Cerreto Sannita, i Comuni di Faicchio e di Bucciano approvano il regolamento sul gioco d’azzardo

I Consigli comunali di Faicchio e di Bucciano hanno approvato il regolamento sul gioco d’azzardo patologico promosso dall’Osservatorio permanente in contrasto al gioco d’azzardo della diocesi di Cerreto Sannita. “Un primo traguardo significativo in meno di 40 giorni dopo la nascita dell’Osservatorio, che fa seguito alla firma del protocollo d’intesa da parte dei sindaci dello scorso 15 febbraio”, si legge in una nota della diocesi. Il regolamento anti-ludopatia, che stabilisce anche orari precisi durante i quali poter giocare alle slot machine e le distanze entro le quali dovrebbero essere collocate sale slot e sale vlt, agenzie per la raccolta di scommesse o qualunque esercizio di giochi con vincita in denaro, consentirà agli esercenti che disinstalleranno le slot machine di ottenere uno sgravio fiscale sulla Tari del 20 per cento. A promuovere il lavoro dell’Osservatorio, sostenuto dalla Caritas diocesana e composto da tutti i sindaci dei Comuni che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa con la diocesi, l’Asl di Benevento, la Comunità Emmanuel, l’associazione “Casa nel Sole” e tanti volontari e volontarie.