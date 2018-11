Diocesi: Asti, in Seminario presentazione del libro di padre Georgeon sui martiri dell’Algeria

Sarà presentato il 15 novembre, alle 17.15, nel Seminario di Asti, dall’autore, il padre trappista Thomas Georgeon, postulatore della causa di beatificazione dei martiri cristiani, il libro “La nostra morte non ci appartiene”. Il volume (ed. Emi) è scritto con Christophe Henning, la prefazione è di Enzo Bianchi. Il testo ricorda i 19 martiri cristiani uccisi in Algeria tra il 1992 e il 2001, la cui celebrazione della beatificazione si svolgerà l’8 dicembre al Santuario di Notre-Dame de Santa Cruz di Orano. Sarà il cardinale Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, l’inviato di Papa Francesco per presiedere il rito.