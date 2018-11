Diocesi: Assisi, morto don Bruno Baldoni. Lunedì i funerali celebrati dal vescovo Sorrentino

È morto oggi don Bruno Baldoni, per lunghi anni parroco di Valfabbrica. “Il sacerdote ha impartito i sacramenti a tantissimi fedeli, formando generazioni intere e portando il conforto di Dio ovunque”, ricorda con una nota la diocesi di Assisi. Don Baldoni nato a Tordandrea, il 24 gennaio 1926, è stato ordinato presbitero il 29 giugno 1950. Il 1 novembre 1964 è stato nominato parroco di Capodacqua, ad Assisi; il 12 ottobre 2001 è diventato parroco di San Michele Arcangelo in Giomici, a Valfabbrica, e parroco di Sant’Antimo in Coccorano. Il 27 novembre 2009 ha ricevuto la nomina di vicario parrocchiale di San Michele Arcangelo in Giomici. “Nelle comunità in cui ha operato ha lasciato il segno di un pastore buono e attento alle esigenze dei fedeli”, continua la nota. Il vescovo mons. Domenico Sorrentino, il consiglio episcopale e tutto il presbiterio diocesano esprimono “il loro cordoglio per la scomparsa dell’amato confratello e sono vicini ai familiari”. Le esequie saranno celebrate dal vescovo Sorrentino, lunedì 12 novembre, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Valfabbrica.