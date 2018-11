Diocesi: Alessandria, stasera in cattedrale la messa con il vescovo Gallese per il patrono san Baudolino

Sarà celebrata stasera alle 21, nella cattedrale di Alessandria, la messa presieduta dal vescovo, mons. Guido Gallese, per la solennità del Santo patrono della città e compatrono della diocesi, san Baudolino. Un’altra messa in ricordo del santo sarà celebrata dal vescovo nella parrocchia di San Baudolino, domenica, alle 11. “La diocesi di Alessandria ha legato la beatificazione di madre Clelia Merloni, fondatrice delle Apostole del Sacro Cuore di Alessandria, beatificata lo scorso 3 novembre a Roma, e la Giornata mondiale dei poveri, istituita da Papa Francesco nel 2017”, si legge nel settimanale diocesano, “La Voce Alessandrina”. “La solennità di San Baudolino, la beatificazione di madre Clelia Merloni e la Giornata mondiale dei poveri sono tre eventi che apparentemente non hanno molto in comune, ma che sono legati dal filo rosso della povertà”.