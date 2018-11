Africa: Manservisi (Commissione europea), “costruire un’alleanza con l’Europa, perché i destini sono uniti”

“Come Unione europea abbiamo parlato della necessità di costruire un’alleanza tra Europa e Africa, perché i destini sono uniti. Perché la crescita europea è legata a quella africana”. Lo ha detto Stefano Manservisi, direttore generale della divisione Cooperazione internazionale e sviluppo della Commissione europea, intervenuto stamani al meeting annuale di Medici con l’Africa Cuamm, a Bologna. “Molto spesso quando si parla di Africa si chiede di aumentare i fondi in maniera esponenziale. Il che è perfettamente vero, ma bisogna fare in modo diverso”, ha spiegato il dg. Ricordando che adesso la priorità è per gli investimenti, Manservisi ha affermato che bisogna “creare posti di lavoro che durino in Africa”, perché ciò “contribuirà a creare posti di lavoro in Europa”. “È questa la sfida che abbiamo. Solo con un’alleanza si può riuscire a farlo, sostenuta da molti fondi ma anche dalla volontà dei volontari e da imprese private che possano fare investimenti”.