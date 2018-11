“A Sua Immagine”: oggi e domani storie di riscatto in Calabria e approfondimento sulla Giornata del Ringraziamento

Nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, su Rai Uno, oggi, sabato 10 e, domani, domenica 11 novembre. La trasmissione di approfondimento religioso e culturale realizzata da Rai e Cei – firmano il programma Laura Misiti e Gianni Epifani, con Lorena Bianchetti alla conduzione –, racconterà nel fine-settimana storie di riscatto in territori difficili, ma la bellezza del Creato. Oggi, alle 15.55, su Rai Uno, nello studio di “A Sua Immagine” con Lorena Bianchetti ci sarà Fabio, imprenditore calabrese che ha sperimentato la perdita del lavoro a quarant’anni, in un territorio dove è difficile il reinserimento. Trovando conforto e forza nella fede, Fabio si è rimesso in gioco con un progetto solidale. Testimonianza anche dal cantautore Marco Ligabue, che attraverso la musica presenta il valore della legalità. Alle 16.15, torna come di consueto la rubrica dedicata al commento del Vangelo domenicale, “Le Ragioni della Speranza”: don Maurizio Patriciello sarà ai piedi del Vesuvio assieme a un gruppo di giovani in prima linea per tutelare i luoghi colpiti da incendi, dissesti idrogeologici e discariche abusive. “La Giornata del Ringraziamento” è il titolo della puntata domenicale di “A Sua Immagine”, in onda domani, alle 10.30, in diretta su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti, nello spazio talk, ci saranno Valerio Rossi Albertini (fisico del Cnr), Vincenzo Conso (Federazione agricola italiana) e Alessandro Magagnini (florovivaista). Temi della puntata saranno il valore della terra, l’importanza dell’agricoltura e la lotta alla diseguaglianza. Alle, 10.55, linea alla Messa, come sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Pisa, per la regia tv di Simone Chiappetta e il commento Orazio Coclite. Concluderà la puntata domenicale di “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco, in collegamento alle 12.00 con piazza San Pietro. Per rivedere le puntate di “A Sua Immagine” e per approfondimenti sul programma, basta collegarsi sulla pagina dedicata nel sito Raiplay.it oppure consultando il nuovo portale della Conferenza episcopale italiana, CEINews.it.