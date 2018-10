Diocesi: Caritas Benevento, partito oggi il Camper del Welcome. Toccherà 100 Piccoli Comuni italiani

Stamattina “Ventotene”, #ilCamperdelWelcome, è partito da Benevento beneper il suo primo viaggio, con destinazione Sicilia. “Ventotene”, spiega un comunicato della Caritas diocesana di Benevento, “è un esercizio di speranza, su strada; è un messaggio politico che vogliamo portare in 100 Piccoli Comuni italiani. Quelli a rischio scomparsa, quelli in cui le relazioni umane e sociali sono ancora possibili”. Questo viaggio, spiega la nota, “parte dal Manifesto per una rete dei Piccoli Comuni del #Welcome, emanato nel 2016 dalla Caritas diocesana di Benevento”.

“Il Manifesto ha chiesto, e chiederà attraverso il Camper, ai sindaci, agli amministratori, ai politici, di fare una scelta – precisa la Caritas -: essere accoglienti oppure non esserlo. Ventotene intende parlare anche a tutti i candidati alle prossime elezioni europee, ai cittadini, ai sindaci. Ma soprattutto intende parlare ai cuori degli Italiani, storicamente popolo accogliente e pacifista, culturalmente culla di libertà, patria dei valori del cristianesimo sociale e dell’umanesimo e del rispetto degli uomini e dei diritti degli uomini”.