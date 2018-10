Basilicata: dal 14 al 21 ottobre la Madonna del Sacro Monte di Viggiano visiterà Matera e Potenza

Dal 14 al 21 ottobre l’immagine della Madonna del Sacro Monte di Viggiano, regina e patrona della Lucania, visiterà le città di Matera e di Potenza in concomitanza di due eventi importanti di entrambe le realtà: Matera Capitale europea della cultura per il 2019 e Potenza 9° centenario della morte di San Gerardo La Porta, suo patrono. “Erano concordi nella preghiera… con Maria, la Madre di Gesù” il motto prescelto per l’evento e tratto dagli Atti degli apostoli. Il senso della visita, che le due arcidiocesi hanno organizzato nelle due città capoluogo, sta nella “gioia di riscoprirci, in cammino con Maria, unica Chiesa, unica famiglia, unica Regione”, si legge nel comunicato della Conferenza episcopale di Basilicata. “Con Maria – prosegue la nota -, vorremmo imparare ad amare maggiormente questa terra e insieme a tutti coloro che la abitano assumerci la responsabilità di progettare il suo sviluppo integrale, che non solo non lasci indietro nessuno, ma che anche non dimentichi nessuna delle dimensioni dell’essere umano, da quella socio-economica a quella morale e spirituale”. In programma momenti di preghiera con gli arcivescovi Salvatore Ligorio, Antonio Giuseppe Caiazzo e Rocco Pennacchio; una riflessione di padre Ermes Ronchi su “La bellezza nutrimento dell’anima”; incontri con le scuole e con le associazioni di volontariato. Sabato 20 in cattedrale il concerto/oratorio “Nigra sum sed formosa” (ore 19:30). Domenica 21 il primo Cammino regionale di fraternità delle Confraternite con la partecipazione di Confraternite dalla Puglia e dalla Calabria.