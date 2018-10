Diocesi: Mileto, ordinato il nuovo arcivescovo di Camerino, mons. Francesco Massara. “Voglio collaborare al bene del nostro popolo”

“Questo chiedo al Signore, di essere uomo di preghiera per voi e con voi perché io possa perfezionarmi nella fede e nella grazia. Essere uomo dell’annuncio, perché il Vangelo possa incarnarsi nella mia vita attraverso il servizio ai poveri, ai sofferenti e agli ultimi. Essere uomo della comunione per crescere insieme nella carità fraterna”. Lo ha detto mons. Francesco Massara, nuovo arcivescovo di Camerino–San Severino Marche, nel saluto al termine dell’ordinazione episcopale, nella cattedrale di Mileto. Dopo aver ringraziato Papa Francesco per “la fiducia posta nella mia povera persona”, l’arcivescovo si è rivolto alle autorità “venute a rappresentare la mia nuova terra, le Marche”. “Con voi voglio collaborare nel rispetto delle competenze di ciascuno per il bene del nostro popolo”, ha affermato. Rivolgendosi, invece, all’arcivescovo emerito, mons. Brugnaro, il presule ha espresso la sua gratitudine per “avermi accolto e consegnato la mia nuova sposa, la Chiesa che è in Camerino–San Severino Marche”, “una chiesa–sposa, che ha sofferto per la piaga del terremoto, ma che si è aggrappata alla fede e alla Speranza che nasce del Vangelo”. “Voi sarete, da oggi, la mia nuova famiglia – ha concluso mons. Massara -. Mi state accogliendo come vostro figlio, fratello e padre dimostrando di essere gente forte, di grande coraggio e di grande fede”. L’arcivescovo ha chiosato affermando che “vengo a voi per condividere la vostra fede, le vostre sofferenze, le vostre gioie, le vostre speranze”.