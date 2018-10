Cinema: oltre 85mila spettatori e 624.000 € d’incasso per “Michelangelo – Infinito”. Sarà di nuovo in sala il 19 e 20 novembre

Oltre 85.000 spettatori per un incasso pari a 623.533 €. Si chiude con successo la settimana di programmazione di “Michelangelo – Infinito”, l’opera prima di Emanuele Imbucci prodotta da Sky con Magnitudo Film, proiettata in oltre 300 sale italiane.

Il film, terzo nella classifica Cinetel di oggi e secondo come media copia, ha fatto registrare il miglior incasso di un’opera prima italiana dallo scorso aprile (misurato in una settimana di programmazione) e ha rappresentato il miglior esordio in sala della settimana, tra le 10 nuove uscite italiane e internazionali.

“Entusiastica la reazione del pubblico, che – si legge in una nota di Sky – ha saputo apprezzare il ritratto avvincente e di forte impatto emotivo e visivo dell’uomo e dell’artista Michelangelo, genio indiscusso dell’arte universale, interpretato da Enrico Lo Verso. Il passaparola è stato da subito molto positivo, tanto che il film ha fatto registrare un netto trend di crescita nei giorni della settimana. È stata inoltre la prima volta che un film d’arte si misurava, anche nel weekend, con le nuove uscite della settimana”.

Dopo l’ottimo risultato e il grande interesse suscitato, “Michelangelo – Infinito” tornerà sul grande schermo, per altri due giorni: lunedì 19 e martedì 20 novembre.

Il film è realizzato con la collaborazione dei Musei Vaticani e di Vatican Media, con il riconoscimento del Mibac – Direzione Generale Cinema, in collaborazione con il Consiglio Regionale della Toscana, con il patrocinio del Comune di Firenze e del Comune di Carrara.