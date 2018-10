Decreto legge Genova: Mangialardi (Anci), “nomina Bucci scelta giusta per i cittadini e per la ripresa della città”

“La sua nomina è un bel segnale nei confronti di una città che investe il proprio sindaco della carica di commissario, secondo una modalità da condividere pienamente. E’ una scelta giusta per i cittadini e per la ripresa di Genova”. Maurizio Mangialardi, presidente di Anci Marche e coordinatore delle Anci regionali, commenta così la nomina del sindaco di Genova Marco Bucci a commissario straordinario alla ricostruzione del ponte Morandi. “Mi fa particolarmente piacere la sua nomina, anche sul piano personale, visto che Bucci è anche mio collega in quanto presidente dell’Anci regionale ligure”, aggiunge Mangialardi: “E’ la soluzione più opportuna perché il sindaco sempre, ed in questo caso specifico, conosce tutte le problematiche sia dirette che indotte dal crollo del ponte Morandi”.