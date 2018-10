Miracoli eucaristici: presentato il doc “Segni”. Mons. Viganò, “non si può prescindere dall’Eucaristia. Carlo Acutis esempio per i giovani di oggi”

“Segni” è un documentario “il cui sguardo è stato orientato da un giovane, Carlo Acutis, che oltre al pensiero per le cose tipiche del momento che viveva, aveva un amore particolare per l’Eucaristia”. Così mons. Dario Edoardo Viganò, assessore al Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, presentando oggi in Vaticano il film “Segni”, una produzione targata Officina della Comunicazione e Vatican Media. Per l’occasione erano presenti anche i genitori di Carlo Acutis, il quale, prima della sua prematura scomparsa, ha realizzato un’accurata ricostruzione della storia dei Miracoli Eucaristici, ispirando una mostra che ha girato i 5 Continenti. Mons. Viganò, sottolineando l’esempio del giovane Acutis, riconosciuto venerabile nel 2018 da Papa Francesco, ha ricordato che l’amore per l’Eucaristia è fondamentale nella vita dell’uomo: “È un’indicazione per i giovani di oggi, perché non si può prescindere dall’Eucaristia. È un momento in cui facciamo esperienza della memoria del futuro, di quando saremo faccia a faccia con il Padre”. Entrando poi nello specifico del film diretto da Matteo Ceccarelli, mons. Viganò ha rimarcato che il documentario affronta un tema presente nella devozione popolare, ma poco esplorato in ambito audiovisivo. “Segni”, infatti, si pone come una delle principali opere sui miracoli eucaristici, raccontando storie di chi crede ma anche lo sguardo della scienza, registrando esperienze tra Italia, Polonia, Messico e Argentina. Non un confronto oppositivo tra scienza e fede, ma un dialogo possibile. “Non c’è ‘l’umiliazione’ della fede da parte della scienza – ha indicato mons. Viganò insieme al cardiologo Franco Serafini -. La scienza compie il suo percorso di indagine accurato senza minare la fede”.