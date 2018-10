Diocesi: Tursi-Lagonegro, al via un percorso sull’impegno socio-politico con la Consulta delle aggregazioni laicali

Si apre oggi a Chiaromonte (Pz) un itinerario di sensibilizzazione all’impegno socio-politico promosso dalla diocesi di Tursi-Lagonegro. “Costruttori di bene comune” è il tema del convegno che inaugura una serie di laboratori che si svolgeranno lungo tutto l’arco dell’anno pastorale fino a maggio 2019. “Abbiamo estremo bisogno di persone che in ambito politico sappiano impegnarsi ed essere fedeli agli ideali del Vangelo e della Costituzione” riferisce al Sir la presidente della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, Anna Maria Bianchi. “Ci rivolgiamo a quelli che hanno a cuore il bene comune, senza tirare per la giacchetta questo concetto tanto bello ma spesso abusato”. Al primo incontro interverranno Sergio Tanzarella, docente alla Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale, e Luca Marconi, consigliere regionale delle Marche. Giovani e lavoro, difesa dell’ambiente, politiche familiari sono alcuni dei temi dei successivi appuntamenti – il primo, il 23 novembre, con padre Francesco Occhetta, sj della Civiltà Cattolica – che avranno forma di laboratorio: dopo gli input degli esperti, saranno proposte simulazioni su casi concreti per trovare soluzioni e pensare programmi politici alla luce della Dottrina sociale della Chiesa. “Nella nostra regione, è drammatica ad esempio la scelta tra lavoro e salute, per il problema dello sfruttamento del petrolio a tutti i costi” spiega ancora Anna Maria Bianchi. “La nostra proposta è rivolta soprattutto ai giovani, che possono più facilmente creare una mentalità nuova. Saranno loro i responsabili dell’amministrazione e della politica nei prossimi decenni. È un investimento di futuro” conclude.